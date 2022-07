Baustelle: Für Radfahrer wird‘s eng

Wenig Platz am neuen Wasserwerk in Schloß Holte-Stukenbrock zwischen Bielefelder Straße und Absperrung des ausgehobenen Schachts

Schloß Holte-Stukenbrock

Baustellen bedeuten in den meisten Fällen auch Unannehmlichkeiten. Das ist am Neubau des Wasserwerks an der Bielefelder Straße nicht anders. Den Radfahrern, die den Radweg an der Landesstraße (alte Bundesstraße 68) nutzen, wurde es aber zu bunt, als vor einigen Wochen Baufahrzeuge keinen Platz mehr ließen. Jetzt gibt es neuen Unmut, weil der Radweg aufgerissen und abgesperrt ist.

Von Monika Schönfeld