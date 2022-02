Baustelle in Borchen: Umleitung wird nicht durch Wewer geleitet

Die gute Nachricht kam erst zum Schluss: Die Umleitung wegen der anberaumten Baustelle in Borchen wird nicht über Wewer geleitet. Stattdessen führt sie nach jetzigem Stand über die Tudorfer Straße auf die B1 und entlastet damit die Weweraner, die wegen einer langjährigen Baustelle auf ihrer Ortsdurchfahrt ohnehin mit großen Einschränkungen zu leben hatten.

Statt durch Wewer führt die Umleitung an der Dreckburg von der Tudorfer Straße auf die B1.

Dies teilte die Stadt Paderborn im Umweltausschuss der Stadt am Mittwochabend auf Anfrage der SPD-Fraktion mit. Zufriedenstellend ist diese Lösung für die Stadt allerdings noch nicht. Norbert Kaese vom Ordnungsamt wünscht sich eine andere Lösung: „Wir würden uns freuen, wenn ein Teil der Umleitung über die A33 führt“, so der stellvertretende Ordnungsamtsleiter. Die durch den Landesbetrieb Straßen NRW geplante Ausweichstrecke sei deswegen auch noch nicht in Stein gemeißelt.