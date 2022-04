Baustelle sorgt für Chaos in Rheder

Es könnte so einfach sein: Straßensperrung wegen Baustelle, Umleitung ausgeschildert – dementsprechend weiß jeder Verkehrsteilnehmer, wo er hin muss. Einfach ist es seit Montag jedoch insbesondere für Anwohner der B252 in Rheder ganz und gar nicht. Eine unvollständige Ausweichbeschilderung sowie die üblichen „Umleitungsleugner“ sorgten für Chaos im Ort. Die gute Nachricht: Die Sperrung wird Mittwoch aufgehoben.

Die Ortsdurchfahrt in Rheder ist am Montag gesperrt worden – viele Verkehrsteilnehmer mussten direkt im Ort wenden.

Eigentlich hätten die Arbeiten nach Auskunft des Landesbetriebes Straßen NRW bis Ende der Woche andauern sollen. Sie sind nach Auskunft von Sprecherin Christiane Knippschild jedoch schon so weit fortgeschritten, dass im Laufe des Mittwochs geöffnet werden könne. Das Wörtchen „Eigentlich“ spielte bei der Maßnahme in Rheder jedoch auch im negativen Sinne eine übergeordnete Rolle. Eigentlich hätte Straßen NRW nämlich nicht nur die Umleitung ausschildern müssen, sondern auch überörtliche Ziele auf den Straßenschildern durchstreichen sollen – das geschah jedoch erst am Dienstag, weil der Landesbetrieb unter anderem von der Polizei auf dieses Versäumnis aufmerksam gemacht wurde. Und eigentlich sollten sich Verkehrsteilnehmer dann auch an die temporär geänderte Verkehrsführung halten. Es blieb in zahlreichen Fällen bei „eigentlich“.