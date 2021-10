Baustellen bleiben etwa eine Woche lang

Die Straßen.NRW Regionalniederlassung OWL lässt ab Dienstag, 5. Oktober, an der L543, Diebrocker Straße an zwei Stellen die Straße reparieren.

Die erste Stelle ist in der Einmündung mit der Zimmerstraße, die zweite in Höhe der Einmündung des Güterbahnhofes. An beiden Stellen muss die Entwässerungsrinne und am Güterbahnhof zusätzlich der Bordstein erneuert werden.

Da diese Arbeiten größtenteils noch in Handarbeit ausgeführt werden müssen, dauern die parallel laufenden Baustellen laut Straßen.NRW etwa eine Woche.

An der Einmündung Zimmerstraße wird die stadteinwärts führende Fahrspur der Diebrocker Straße gesperrt. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Die Einmündung der Zimmerstraße zur Diebrocker Straße ist gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Im Bereich des Güterbahnhofes kann nicht von der Bünder Straße in die Diebrocker Straße eingebogen werden. Eine Umleitung ist über Niederstraße/Enger Straße und Westring ausgeschildert. Die Diebrocker Straße selbst ist im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Bünder Straße als Einbahnstraße ausgeschildert.