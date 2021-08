Baustellen liefern Gesprächsstoff

Über mehrere Baustellen in der Innenstadt machen sich aktuell Bürger Delbrücks kritisch Gedanken. In der Redaktion des WESTFALEN-BLATTES landeten jetzt jedenfalls Hinweise auf verschiedene Fälle. „Ostenländer Straße. Da arbeitet doch keiner, ist aber schon seit 14 Tagen Baustelle. Marktstraße: Oh ha. Da sieht man einen allein arbeiten“, sind da nur zwei (im Wortlaut) erwähnte Beispiele.

Das WB hat sich am Dienstag die beiden erwähnten Baustellenbereiche mal genauer angeschaut. An der Ostenländer Straße sieht die begonnene Baustelle tatsächlich verlassen aus. Die Sperrung stadteinwärts am Kreisel in Höhe Kreuzkapelle, verbunden mit einer Umleitung, besteht nach wie vor. Und auch an der seit Monaten bestehenden Baustelle „kurze Marktstraße“ zwischen Lange Straße und Marktstraße/Höhe Gesamtschule – der Straßenzug wird bekanntlich völlig umgestaltet – sieht es so aus, dass der in Delbrück zuletzt mehrfach gehörte Begriff „die-ein-Mann-Baustelle“ zutrifft.