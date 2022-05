Schwarzarbeit: Bauunternehmer sollen Millionenschaden verursacht haben

Zoll durchsucht auch Geschäftsräume und Wohnungen in Herford

Herford/Osnabrück

Ein Großaufgebot von 170 Zollbeamten ist am Dienstag (17. Mai) gegen ein mutmaßlich illegales Firmennetzwerk im Baugewerbe vorgegangen. In den Morgenstunden wurden 17 Durchsuchungsbefehle vollstreckt. Geschäftsräume und Wohnungen von Beschuldigten wurden in Herford, Cloppenburg, Bremen, Braunschweig, Hannover und Hamburg durchsucht.