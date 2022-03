Bauwerk Bedingung für Wohngebiete

Ausschuss besichtigt Retentionsbodenfilterbecken in Steinhagen-Amshausen – Anwohner berichtet von Schäden am seinem Haus

Steinhagen

Für die Gemeinde Steinhagen ist dieses Bauwerk eine wichtige Voraussetzung in der Stadtentwicklung – dabei ist es von außen kaum zu sehen: das Regenüberlaufbecken und das Retentionsbodenfilterbecken am Upheider Weg, notwendig für die Entwässerung der Baugebiete in Amshausen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben diese Millioneninvestition jetzt besichtigt. Am Rande des Ortstermins hörten sie von Anwohner Dirk Witte von Schäden an seinem Wohnhaus, die er auf den Bau der Anlage zurückführt.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold