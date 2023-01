Baxter will Werk in OWL verkaufen

Der US-Pharmakonzern Baxter kämpft mit den Folgen einer misslungenen Milliardenübernahme. Geplant ist deshalb ein Konzernumbau, der offenbar auch Konsequenzen für das auf die Herstellung von Krebsmedikamenten spezialisierte Werk in OWL hat. Der Standort mit 750 Mitarbeitern in Halle und Bielefeld soll nach WESTFALEN-BLATT-Informationen verkauft werden. Vom Konzern war dazu am Dienstag keine Stellungnahme zu erhalten.

Baxter hatte am Freitag in den USA eine Neuausrichtung des Konzerns (60.000 Mitarbeiter weltweit/12,8 Milliarden Dollar Umsatz 2021) verkündet. Dem Vernehmen nach konnte – angesichts der Zeitverschiebung – am OWL-Standort Halle/Bielefeld am Freitagnachmittag nur noch ein Teil der Belegschaft über die Absichten der Zentrale informiert werden. Am Montag wurden dann die weiteren Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt. Die Standortleitung wollte sich am Dienstag nicht äußern und verwies an die Konzernmutter. Die ließ eine Anfrage dieser Zeitung zunächst unbeantwortet.