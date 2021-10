Bayerischer Frühschoppen als Stadtfest-Alternative

Bad Lippspringe

Das Bad Lippspringer Stadtfest konnte dieses Mal nur in kleinem Rahmen stattfinden. Mehrere Vereine machten trotzdem das Beste aus der Situation. So lud Dr. Erik Ernst am Stadtfest-Sonntag Freunde und Mitglieder der Klumpsack-Kompanie zum bayerischen Frühschoppen in seinen Garten ein.

Von Klaus Karenfeld