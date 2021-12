Bedürftige nicht vergessen

In den Bänken der evangelischen Kirche stapelten sich die Geschenkpakete, die viele Spender für den Steinheimer Tisch zur Weitergabe an die Bedürftigen abgegeben hatten.

Wie in den Jahren davor, hatten fleißige Spender wieder viele Pakete abgegeben – voller Lebensmittel, Spielzeug sowie Stoff- und Kuscheltieren. Bis in die letzte Bank stapelten sich die Pakete in den Kirchenbänken der evangelischen Kirche in Steinheim. Auch mehrere Fahrräder waren darunter. Die gespendeten Pakete – weit über 100 – wurden vor der Bescherung von den Helferinnen und Helfern umgepackt und für die Bedürftigen ganz individuell abgestimmt sowie zusammengestellt. „Manchem der Empfänger standen Tränen der Rührung in den Augen“, hat Gaby Valentin vom Tisch beobachtet. Von den Geschenkpaketen ging die Bot-schaft aus, dass andere Menschen an die Bedürftigen denken.