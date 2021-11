Bedürftigen eine Festfreude bereiten

Foto:

Abgegeben werden können die gepackten Weihnachtskisten am Donnerstag, 2. Dezember, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr an folgenden Sammelstellen: in Lübbecke in der Stadthalle, Bohlenstraße 27-29 (hier Abgabe bis 20 Uhr möglich): Ansprechpartnerin: Angelika Gerdom, Telefon 05741/20387; in Espelkamp im Martinshaus, Rahdener Straße 15 / Eingang Kantstraße; Ansprechpartner Büro der Tafel Lübbecker Land, Telefon 05772/9360102; in Preußisch Oldendorf im Begegnungszentrum Altes Pfarrhaus, Spiegelstraße 1b; Ansprechpartner: Wolfgang Gottschalk, Telefon 05742/ 3987; in Hüllhorst-Schnathorst im evangelischen Gemeindehaus, Tengerner Straße 11; Ansprechpartnerin Elke Bökemeyer, Telefon 05744/3009 oder 05744/502672 und Frau Windmann, Telefon 05744/ 507530; in Stemwede-Wehdem im DRK-Haus, Steinkamp 18; Ansprechpartner: Hans-Joachim Albrecht, Telefon 05745/2086; in Rahden im evangelischen Gemeindehaus, Am Kirchplatz 4; Ansprechpartnerin: Ute Rasfeld, Telefon 05771/918472.