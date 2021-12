Bedürftigen Kindern eine Freude machen

„Hüttis Balkanhilfe“ hat auch im 29. Jahr aus Hörste am Samstag wieder jede Menge Hilfsgüter mitgenommen

Halle-Hörste

Seit 29 Jahren sammelt Günter Hüttenhölscher mit seinem Verein Hilfsgüter und Geschenke für bedürftige Kinder in armen Gegenden Europas. Am Wochenende hat „Hüttis Balkanhilfe“ in Hörste wieder viel eingesammelt.

Von Malte Krammenschneider