Beeindruckende und bewegende Bilder

Jürgen Escher aus Herford zeigt in einer Ausstellung in der Löhner Werretalhalle Fotografien von seinen Reisen

Löhne

Es sind Bilder, die unter die Haut gehen und zum Nachdenken anregen. Sie stammen aus einer Welt, die so weit entfernt scheint, doch die durch die Fotografien so nah gebracht wird: Rund 90 seiner beeindruckenden Bilder stellt der Herforder Fotograf Jürgen Escher bis Februar in der Werretalhalle aus.

Von Kristin Wennemacher