Beeindruckt von anpackenden Menschen

Dr. Jan Heinisch, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG), hat die Gemeinde Kalletal auf Einladung von Bürgermeisters Mario Hecker besucht. Er zeigte sich begeistert von den anpackenden Menschen, die zahlreiche Projekte in den Dörfern voranbringen.

Staatssekretär Dr. Jan Heinisch hat die Gemeinde Kalletal, hier an dem von seinem Ministerium geförderte Bauprojekt in Asendorf, auf Einladung des Bürgermeisters besucht.

In Asendorf errichtet die Dorfgemeinschaft am Schusterberg mit finanzieller Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm von rund 165.000 Euro durch das MHKBG ein Multifunktionshaus. Insgesamt ist das Vorhaben auf 250.000 Euro taxiert, 25.000 Euro trägt die Vereinsgemeinschaft, der Rest wird durch ehrenamtliche Eigenleistung geschultert. Rat und Verwaltung hatten bei der Antragstellung, die auf dem Integrierten Entwicklungskonzept Nordlippe (IKEK) aus 2018 fußt, unterstützt und das gemeindeeigene Grundstück zur Verfügung gestellt.

Stefan Begemann, Baukoordinator der Dorfgemeinschaft, stellte Dr. Heinisch das ehrenamtliche „Muster-Projekt“ im Detail vor, bevor dieser sich in das Goldene Buch Kalletals mit folgenden Worten eintrug: „Auf einer Rundtour durch die schönen Dörfer Kalletals – und zugleich durch die Vielfalt von Initiatoren, Ideen und beeindruckenden Menschen, die hier im Sinne der Dorferneuerung und immer Heimat anpacken. So soll es sein!“

Multifunktionale Feuerwache

In Stemmen stellte der Kalletaler Architekt Jörg Hohmeier den Neubau der Feuerwache mit multifunktionaler Räumlichkeit vor. Letztere werden zukünftig die Löschgruppe um Heiner Puls und der AWO Ortsverein um seinen Vorsitzenden Heinrich Wischnewski gemeinsam nutzen. Das eröffnete auch erst den Förderzugang in Höhe von 250.000 Euro, ebenfalls aus dem Dorferneuerungsprogramm, durch das MHKBG. Diese hatte zuvor bereits den Abriss der alten Gebäude mit 80.000 Euro Dorferneuerungsmitteln gefördert. Heinisch zeigte sich begeistert vom Zuschnitt des Gebäudes und seiner technischen Ausrüstungen.

Abschließend endete der Besuch des Staatssekretärs an der Sportanlage an der Kirchbergstraße in Langenholzhausen. Hier stehen die Arbeiten zur Modernisierung unmittelbar vor dem Abschluss. 750.000 Euro aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten bewilligte hier das Düsseldorfer Ministerium zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes, LED-Flutlichtanlage, Lauf- und Boulebahn, Weitsprunganlage sowie Fitnessgerätelandschaft.