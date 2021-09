Beethoven-Klassiker in neuem Gewand

Obernbecker Kinderchöre bringen in Löhne Musical am 26. September gleich zweimal auf die Bühne

Löhne

Die heiße Probenphase für das Beethoven-Musical „Freude, Töne, Götterfunken“, das die Kinderchöre der Kirchengemeinde Obernbeck am Sonntag, 26. September, in der Christuskirche präsentieren wollen, läuft. Gerade noch rechtzeitig ist dafür ein Paket aus dem Beethoven-Haus in Bonn angekommen. Es enthält wichtige Requisiten, die eine Rolle im Musical spielen sollen.

Von Lydia Böhne