Befallene Buchsbäume werden entfernt

Preußisch Oldendorf-Bad Holzhausen

Dem Buchsbaumzünsler ist es herzlich egal, ob er die Buchsbäume in privaten Gärten vernascht oder sich über öffentliche Grünflächen hermacht. Stark betroffen vom Befall des Schädlings sind jedenfalls auch Buchsbaumhecken und fein in Kugelform geschnittene Sträucher im Bad Holzhauser Kurpark. Darauf wies die Preußisch Oldendorfer Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses hin.

Von Arndt Hoppe