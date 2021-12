Begegnung und Besinnung in schwierigen Zeiten

Nach den guten Erfahrungen in der Vorweihnachtszeit 2020 gibt es wieder besondere Möglichkeiten zur Begegnung und Besinnung.

Aktion der Kirchengemeinden in Rahden: „Mit Licht und Lied durch den Advent“: Predigten unter freiem Himmel

In Rahden traf man sich im vergangenen Jahr zur Adventsaktion „Mit Licht und Lied“ an der St. Johannis-Kirche Rahden, mit Abstand voneinander wegen Corona. Viele Menschen nahmen die Möglichkeit wahr, sich gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen

„Mit Licht und Lied durch den Advent“ heißt die Aktion, zu der die evangelischen Gemeinden der Region Rahden im Dezember einladen.

Bis einschließlich Mittwoch, 22. Dezember, wird jeweils von 18 Uhr an eine kurze Abendandacht unter freiem Himmel an einer Predigtstätte in Rahden veranstaltet. Die Treffen dauern etwa eine halbe Stunde. Kommen darf jeder, der teilnehmen möchte.

„Wer kann und mag, bringt eine Laterne oder ein Teelicht im Glas mit“, schreiben die Kirchengemeinden. „So stellt sich auch bei winterlicher Witterung eine heimelige Atmosphäre ein. Natürlich müssen die Besucher aufgrund der gebotenen Vorsicht noch immer auf einen ausreichenden Abstand zueinander achten.“

Und das erwartet die Gäste der Aktion: Neue und vertraute Lieder werden gesungen, kurze Texte und besinnliche Impulse vorgetragen. Die gemeinsame halbe Stunde endet mit einem Vaterunser und Segen. „Das Licht des Advents und das Lied der Hoffnung werden ein Grund der Freude sein und Zuversicht gerade in der dunklen Jahreszeit vermitteln“, heißt es von Seiten der Kirchengemeinden.

An den letzten drei Tagen der adventlichen Treffen besteht die Möglichkeit, das Friedenslicht aus Bethlehem mitzunehmen. „Natürlich wird auf die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln geachtet. Alle Teilnehmenden sollten eine FFP2-Maske mitbringen und die gebotenen Abstände einhalten“, betonen die Organisatoren.