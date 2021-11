„Begegnung von Himmel und Erde“

Was soll man antworten, wenn ein sterbender Mensch fragt: „Werde ich meine Angehörigen wiedersehen?“ Darauf weiß auch Schwester Ancilla keine Antwort. Aber dem Menschen, der sie das gefragt hat, hat sie versichert, dass es so sein wird, wenn ihm das dann noch wichtig ist. „Allein entscheidend ist, auf die Gefühle von schwerkranken Menschen, die Angst und Einsamkeit angemessen zu reagieren“, sagt die Ordensschwester der Kongregation der Schwestern der Christlichen Liebe. Schwester Ancilla ist Hospizbegleiterin, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Paderborner Hospizdienstes „Achtsamzeit“.

Paderborner Hospizdienst „Achtsamzeit“ hilft in der schwersten Zeit

Fast täglich komme sie mit Todkranken zusammen. Wenn es gelingt, die unerledigten und ungelösten Dinge und Fragen anzugehen, finden sterbende Menschen Ruhe. Das habe sie schon oft beobachtet. „Dann entspannen sich die Sterbenden, die Gesichtszüge werden friedlich, der ganze Körper ist wie von einer Last befreit.“

Warum setzen sich Hospizbegleiter der Angst und Einsamkeit aus, die andere Menschen am Ende ihres Lebens empfinden? Maria Blank war viele Jahre Pflegedienstleiterin und Heimleiterin in Altenheimen. Als Rentnerin ist sie Mitarbeiterin von „Achtsamzeit“ geworden. „Ich habe in meinem Beruf zu oft erlebt, dass Menschen allein sterben“, sagt sie.

Als die Pandemie das Leben in den Altenheimen lahmlegte, erlebten Maria Blank und Schwester Ancilla die Folgen des Lockdowns hautnah mit. Die Angehörigen durften nicht mehr in die Häuser. Sterbende konnten nur von den engsten Angehörigen besucht werden. In den Häusern konnte oft niemand von Verstorbenen Abschied nehmen. Wenn Maria Blank die Altenheime besuchte, fiel ihr auf, wie einsam die Menschen waren.

Vertrauenssache

Trotz Corona hat Maria Blank 2020 die Ausbildung zur Hospizbegleitung abgeschlossen. Der Verein „Achtsamzeit“ hatte eine digitale Ausbildung angeboten. Maria Blank war als Pflegefachkraft für die Pflege schwerstkranker Menschen spezialisiert. Dennoch hat sie in der Ausbildung etwas gelernt, denn Hospizarbeit ist etwas anderes als Pflege. Es geht nicht darum, sterbende Menschen zu pflegen, sondern ihnen zur Seite zu stehen. „Das ist Vertrauenssache, es gibt keine Tricks und Techniken“, sagt Maria Blank. „Man muss sich an den Menschen herantasten und versuchen, eine Beziehung aufzubauen.“

Sterbende zu begleiten, lässt auch die Begleiter nicht unberührt. Der Tod und das Sterben, das ist für Schwester Ancilla, „wie die Begegnung von Himmel und Erde, etwas ganz Großes.“

Wenn Schwester Ancilla sterbende Menschen in Paderborner Altenheimen besucht, zum Beispiel im „Haus Pauline von Mal­linckrodt“, bleibe sie manchmal nur fünf Minuten, manchmal sitze sie lange neben dem Bett. Es komme vor, dass sie etwas erzählt oder ein Lied summt. Oft wird jedoch kein Wort gewechselt. Aber wenn sie den Raum verlässt, dann hört sie oft ein leises Wort: „Danke“.

Neuer Ausbildungskursus startet

Der Hospizdienst „Achtsamzeit“ ist eine Gründung des „Vereins katholischer Altenheime im Erzbistum Paderborn“ (VKA). Die Begleiterinnen und Begleiter von „Achtsamzeit“ werden in den Senioreneinrichtungen des VKA eingesetzt. Im Januar 2022 beginnt ein neuer Ausbildungskursus für ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter. Der Kennenlern-Termin für die Ausbildung „Ehrenamtliche/r Hospizbegleiter/-in findet am 13. Januar 2022 statt. Kontakt: E-Mail: achtsamzeit@vka-pb.de; Ulrike Molitor: Tel. 0172/5391612; Maria Leifeld: Tel. 0172/1577143.