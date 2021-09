Begegnungen im „Bienenstock“

Nach einer längeren Umbauphase und umfangreicher Planung ist es soweit: Am Sonntag, 19. September, öffnet das Projekt „der.hive-Zukunftswerkstatt“ auf der Rehmer Insel erstmals seine Türen. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich in der ehemaligen Opel-Jäcker-Werkstatt eine Menge getan. Eine Absperrung hatte zuletzt die Sicht auf die Umbauarbeiten verhindert, damit am kommenden Sonntag die fertige Halle gezeigt werden kann.

Sonja O‘Reilly vor „der.hive-Zukunftswerkstatt“ auf der Rehmer Insel in Bad Oeynhausen, die am Sonntag, 19. September 2021, erstmals für Besucher die Türen öffnetTimo Förster sitzt im Café-Bereich der Zukunftswerkstatt. Dort Geschichte des Kfz-Betriebes erinnert werden.

Die Zukunftswerkstatt soll ein Ort für moderne Berufsorientierung mit Co-Working, Eventfläche und einem MINT- und Tüftelbereich werden. Zusätzlich soll ein Café-Bereich Begegnungen ermöglichen. Im ‚Hive‘ – zu deutsch: Bienenstock – sollen junge Menschen mit Unternehmen zusammen kommen. „Wir möchten ein neues Format zur beruflichen Orientierung anbieten und möchten es ermöglichen, dass sich junge Leute schon jetzt ein Netzwerk aufbauen können“, sagt Sonja O‘Reilly, Initiatorin der Zukunftswerkstatt.

Gegen Orientierungslosigkeit

Die wachsende Orientierungslosigkeit, die große Anzahl an Studiums- und Ausbildungsoptionen und das Nachwuchsproblem in bestimmten Branchen seien die entscheidenden Gründe, weshalb das Team der Zukunftswerkstatt dieses Projekt über die vergangenen Monate umgesetzt hat. „Wir möchten außerschulische Bildungsangebote in lockerer Atmosphäre bieten und junge Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit Unternehmen Vorträge, Workshops und Projekte durchzuführen“, sagt O‘Reilly. So sollen beispielsweise mit einer Tischlerei Palettenmöbel gebaut werden. So sollen einzelne Berufsbilder erfahrbar gemacht werden.

Sonja O‘Reilly bietet seit 2016 Berufsberatung für junge Menschen nach dem Schulabschluss, und durch diese Tätigkeit habe sie auch festgestellt, dass es neue Angebote braucht: „Ich habe den zunehmenden Bedarf festgestellt, dass Berufsberatung anders stattfinden muss“, sagt sie. Der Austausch von Kontakten, das Kennenlernen bestimmter Berufsbilder und die Ausführung möglicher Praktika seien ganz entscheidend, damit die Orientierung junger Menschen verbessert werde. Dazu gehören für sie auch lebenspraktische Kenntnisse, so zu Finanzen oder Versicherungen, die auch im „Hive“ in Form von Vorträgen und Workshops vermittelt werden sollen.

Herzensprojekt

Für die 21-jährige Zeinab Khalife ist die neu entstehende Zukunftswerkstatt ein Herzensprojekt: „Sie ermöglicht jungen Menschen den Zugang zu wichtigen Austauschmöglichkeiten mit Berufstätigen und ist gleichzeitig ein Ort, wo ich mich gerne mit Gleichgesinnten treffe, um gemeinsam produktiv zu sein“, sagt sie. Sie hat den Ausbau begleitet und unterstützt. Für Sonja O‘Reilly war es wichtig, dass junge Menschen den Entstehungsprozess begleiten, damit deren Wünsche und Erfahrungen bei der Ausgestaltung berücksichtigt werden konnten.

Auch Timo Förster (22) hat mit seinem Engagement das Projekt in den vergangenen Monaten unterstützt. „Der ,Hive‘ ist für junge Leute ein toller Ort zum Lernen, zur Berufsorientierung und zum Spaß haben. Meiner Meinung nach hat so ein Projekt bisher in Bad Oeynhausen gefehlt“, sagt er. Besonders der Standort an der Rehmer Insel sei für ihn sehr besonders: „Am Vormittag kann man sich zum Arbeiten im ,Hive‘ treffen – und am Nachmittag kann man das schöne Wetter bei einer Radtour an der Weser genießen.“

Nicht nur in Großstädten

Für Sonja O‘Reilly ist es nach eigenem Bekunden sehr wichtig, dass innovative Konzepte nicht nur in Großstädten umgesetzt werden, sondern auch in ländlichen Regionen Angebote geschaffen werden. „Wir haben viele mittelständische Unternehmen in der Region, die von jungen Leuten oft nicht wahrgenommen werden“, sagt sie. „Diese Unternehmen sollen bei uns die Möglichkeit bekommen, sichtbar zu werden und in den Austausch zu kommen, um den jungen Menschen die Optionen in der Region aufzuzeigen.“

Interessierte können sich am Sonntag von 14 bis 18 Uhr bei der Eröffnung ein eigenes Bild vom neuen Angebot machen. Das Team der Zukunftswerkstatt freut sich auf viele Besucher an der Adam-Opel-Straße 2. Wegen der Pandemie gilt bei der Eröffnung die 3G-Regel für Besucher. Weitere Informationen können online – www.der-hive.de – oder über Instagram @der.hive abgerufen werden.