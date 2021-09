Begeisterung an Politik geweckt

Dass das ein elementarer Baustein und zudem zentrale Aufgabe von Schule sein muss, steht für die Gesamtschule Bad Driburg außer Frage. Deshalb nehmen Lernende vornehmlich ab der achten Klasse in diesem Jahr im Rahmen der Bundestagswahl an der Juniorwahlwahlwoche teil.

„Das Projekt soll Jugendliche frühzeitig und altersgerecht an das Thema Wahlen und Politik heranführen und sie auf die künftige Partizipation im politischen System vorbereiten. Neben der Motivation, zur Wahl zu gehen, soll Begeisterung und Interesse an Politik geweckt werden und somit die Grundlage für späteres gesellschaftliches Engagement entstehen“, berichtet Simone Flottmeier, in der Schule zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.

Das Projekt zur politischen Bildung basiert auf zwei Hauptsäulen: Zunächst erfolgt die Einbindung des Themas in den Unterricht im Fach Gesellschaftslehre. Dort wird die Bundestagswahl mit ihren Hintergründen und Fakten thematisiert. Im Anschluss findet dann in jedem Kurs und unter Einhaltung der Hygienebedingungen eine originalgetreue Wahlsimulation mit Wahlbenachrichtigung, Wahlzettel und dem Gang zur Wahlurne statt. Auch die Wahlergebnisse werden nach der eigentlichen Bundestagswahl thematisiert.

Simone Flottmeier: „Nicht nur, dass die betroffenen Lernenden einen enormem Lernzuwachs verzeichnen können, Studien von verschiedenen Universitäten, die das seit 1999 erfolgreiche Projekt wissenschaftlich begleiten, zeigen zudem eine Erhöhung der Wahlbeteiligung der beteiligten Eltern um durchschnittlich vier Prozent, teilweise um bis zu neun Prozent.“ Außerdem sei der Anteil der Nichtwähler bei den Erstwählern von 22 auf unter 7 Prozent gesunken.