Begrüßungstafeln werden in Bad Wünnenberg umgesetzt

Bad Wünnenberg

In Bad Wünnenberg hat der Bauhof jetzt zwei Begrüßungstafeln auf Anordnung des Landesbetriebes Straßen NRW abmontieren müssen und zunächst eingelagert. Es handelt sich dabei um die Schilder an der Ecke Zinsdorfer Weg aus Fürstenberg kommend sowie in Fürstenberg am Pellenberg.

Von Marion Neesen