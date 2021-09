Nach der Ablehnung der Bebauungsplanänderung für das Dreischlingen-Grundstück zugunsten von Wohnbebauung durch den Gemeinderat wird der Investor, Immo Steinhagen GmbH, das Grundstück an den Vorbesitzer zurückgeben. Das hat Architekt Armin Bleicher vom Ingenieurbüro itp GmbH dem WESTFALEN-BLATT am Mittwoch gesagt. Dennoch ist das Thema für den Investor und die beauftragten Fachbüros noch nicht vom Tisch.

Bald wieder ein Bordell? Nach Auskunft des Architekten gibt der Investor das Grundstück an den vormaligen Besitzer zurück.

„Wir behalten uns rechtliche Schritte vor“, so Bleicher. Und zwar sowohl gegen Thomas Reckmeier als Sprecher der Anwohnergemeinschaft Osterfeldsiedlung als auch gegen die Gemeinde Steinhagen. Denn insbesondere die Äußerungen des Anwohnervertreters sehen die beteiligten Fachleute als Herabsetzung ihrer Leistungen und als Diffamierung an. „Man erwartet eine Klarstellung der Richtigkeit der Gutachten, da diese nachweislich wissenschaftlich korrekt und absolut objektiv erstellt wurden“, so Bleicher.