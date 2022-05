Bei Alkoholfahrt Verteilerkasten gerammt

Hecke und Zaun beschädigt, einen Telefonverteilerkasten angefahren und ein Verkehrszeichen abgeknickt – das ist die Bilanz einer Alkoholfahrt auf der Königsberger Straße am Donnerstagabend.

Betrunkener Autofahrer aus Hiddenhausen (56) richtet auf der Königsberger Straße reichlich Schaden an

Der Autofahrer, der diesen Schaden auf der Königsberger Straße in Hiddenhausen angerichtet hat, war mit Alkohol im Blut unterwegs.

Anwohner waren gegen 20.55 Uhr durch einen lauten Knall auf die Zerstörungen aufmerksam geworden. Der Autofahrer, ein 56-jähriger Hiddenhauser, hatte die Fahrt zunächst noch fortgesetzt, war aber nur noch einige hundert Meter weit gekommen.

Um ihn zu finden, mussten die hinzugerufenen Polizeibeamten nur einer Spur ausgelaufener Betriebsmittel folgen. Außerdem lag am Unfallort ein Kennzeichen des Wagens. So trafen sie schließlich auf das Unfallfahrzeug, einen Audi, der am Straßenrand abgestellt worden war.

Bei dem 56-jährigen Autofahrer stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Deshalb wurde dem Mann in der Herforder Wache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.