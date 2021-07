Bei Aquaplaning auf der Autobahn 44 ins Schleudern geraten

Bei regennasser Fahrbahn hat sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten auf der Autobahn 44 ereignet. Nach Angaben der Polizei geriet der Mercedes eines 48-Jährigen aus dem Kreis Marburg gegen 6.45 Uhr in Richtung Dortmund vor der Anschlussstelle Lichtenau Westfalen bei Aquaplaning ins Schleudern.

Der Pkw stieß dabei gegen das Heck des auf dem rechten Fahrstreifen vor ihm fahrenden Mercedes-Lkw aus Bergheim und schleuderte in die Leitplanke. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 48-Jährigen in ein Krankenhaus, der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

An dem Pkw entstand ein Schaden von circa 55000 Euro, an dem Lkw von 3000 Euro und an der Leitplanke von 800 Euro.