Bei Ballweg geht es weiter

Bielefeld

Nach 58 Jahren im eigenen Betrieb macht Gerhard Ballweg Schluss: Der 71-jährige Kfz-Meister zieht sich um so leichter aus dem Berufsleben zurück, als er seine alteingesessene Autowerkstatt an der Heeper Straße 294 jetzt in sicheren Händen weiß. Seit dem Jahreswechsel ist Dragan Ajder neuer Chef im Unternehmen an der Tankstelle kurz vor der Radrennbahn.

Von Markus Poch