Bei Bußgeldern droht ein böses Erwachen

Wer an diesem Gerät zu schnell vorbeifährt, muss jetzt tiefer in die Tasche greifen. „Nico“, der mobile Blitzer des Kreises , kommt vor allem an Unfallschwerpunkten und Stellen zum Einsatz, wo das Tempo aus Lärmschutzgründen reduziert werden soll.Die Verkehrsrechtler David Ruhe (l.) und Moritz Diekmeyer sehen durch die stark erhöhten Bußgelder Arbeit auf sich zukommen.Engstelle am Amtsgericht: So ist das mit dem Mindestabstand von 1,50 Metern beim Überholen von Radlern eigentlich nicht gedacht.

Foto: Schillig