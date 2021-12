Bei Fusion entstünde eine Milliardenbank

Delbrück/Hövelhof/Rietberg

In der Region soll im Frühjahr 2023 eine weitere Milliardenbank entstehen: Am 1. Dezember haben die Vorstände der Volksbank Delbrück-Hövelhof eG und der Volksbank Rietberg eG eine Absichtserklärung zu einer Verschmelzung der beiden Häuser unterschrieben. Vorangegangen waren umfangreiche Sondierungsgespräche, in die auch die Aufsichtsräte der beiden Häuser eingebunden waren.