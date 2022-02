Bei Grätz geht alles normal weiter

Gesellschaft hat Gartenpark in Hüllhorst am 1. Januar übernommen – Wolfgang Grätz führt weiter Garten- und Landschaftsbau

Hüllhorst

Die wichtigste Nachricht für die Kunden: Es bleibt alles so, wie es ist. Im Grätz-Gartenpark an der Löhner Straße 25 in Hüllhorst werden weiter uneingeschränkt das vielfältige Sortiment und die umfangreichen Dienstleistungen angeboten. Was sich ändert: Wolfgang Grätz (71) gibt aus Altersgründen die Geschäftstätigkeit des Grätz-Gartenparks ab. Übernommen wurde diese zum 1. Januar 2022 von der neu gegründeten Gartencenter OWL GmbH. Der Grätz Garten- und Landschaftsbau bleibt von dem Erwerb des Gartencenters unberührt und wird von Wolfgang Grätz weiter geführt.

Von Kathrin Kröger