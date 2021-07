Bei Innovationen seiner Zeit voraus

Nach sehr langer Krankheit ist am 4. Juli Jürgen Dresselhaus, Geschäftsführender Gesellschafter der Elektro Dresselhaus GmbH und Co. KG, im Alter von nur 61 Jahren verstorben. An den traditionellen roten Fahnen des Firmensitzes an der Holter Straße weht ein Trauerflor.

Am 7. Februar 1960 geboren, übernahm Jürgen Dresselhaus 1986 von seinen Eltern Georg und Anneliese den am 12. März 1951 gegründeten, zertifizierten Elektrobetrieb an der Holter Straße 271 (früher Rosenstraße). Bei Innovationen war Jürgen Dresselhaus immer vorne mit dabei. Bereits im Oktober 2012 präsentierte er der Öffentlichkeit die erste Elektro-Tankstelle in der Stadt – und war damit seiner Zeit weit voraus. Das Solardach auf dem Dach eines Carports hatte damals eine Stromleistung von 2,1 Kilowatt. Für die betriebseigene Fahrzeugflotte schaffte Jürgen Dresselhaus einen Peugeot iON an.