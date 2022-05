Bei Lady Dur macht‘s „Zoom“ – aber live

In der Pandemie ist die App „Zoom“ zum Inbegriff für Videokonferenzen geworden. Über „Zoom“ haben Vereine in der Zeit des Lockdowns Kontakt zu den Mitgliedern gehalten. Beim Frauenchor Lady Dur macht es auch „Zoom“, allerdings zum Konzert am Samstag, 14. Mai, live mit Sängerinnen auf der Bühne und Publikum im Zuschauerraum in der Aula am Gymnasium. „Zoom“ macht es nach dem Lied von Klaus Lage, „tausend mal berührt und es hat Zoom gemacht“.

Konzert in der Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock am 14. Mai – Titel des Liedes von Klaus Lage sorgt für Verwirrung

„Stellt euch vor! Meine Kinder sehen das Konzertplakat und fragen tatsächlich, wie wir das mit der Zoom-Übertragung unseres Konzertes machen wollen? Wie bekommen denn eure Zuhörer den Link dazu? Beim Kauf der Eintrittskarten?“ Das hat ein Chormitglied bei einer Probe erzählt. Alle hätten sich erstaunt angesehen, herzhaft über diese jugendliche Interpretation gelacht. „Es wissen doch schließlich alle, was mit unserem Konzertmotto gemeint ist: …und es hat Zoom gemacht! Jeder hat schon mal die Textzeile von Klaus Lages 80er-Hit mitgesungen.“ Allerdings ist es doch wohl so, dass nicht nur junge Leute den Konzerttitel missverstehen. Eine Bekannte habe gesagt: „Oh nein! Ich sah das Plakat und dachte, nicht schon wieder so ein Zoom-Mist!“ Der Lady-Dur-Vorstand ist in Panik. „Als wir vor mehr als drei Jahren unser Konzertmotto festgelegt haben, hatte noch kein Mensch von dieser Art der Video-Kommunikation gehört. Da hat uns Corona wohl im Nachhinein einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht“, so der Vorstand.

Also noch mal: Die Frauen singen am Samstag, 14. Mai, live ab 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Karten gibt es beim Eiscafé Gianni an der Bahnhofstraße 64, bei den Sängerinnen und an der Abendkasse. Einlass ist ab 18.30 Uhr.