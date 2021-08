„Bei mir werden die Kinder dreckig“

Eilhausen

Der Weg zum Wald ist steil – nichtsdestotrotz will Lisa Bredenkamp möglichst oft mit ihren Tageskindern in die Natur. Damit das nicht in einer mühsamen Qual endet, hat sich die 29-Jährige ein kleines Hilfsmittel besorgt. Wobei so klein ist der motorisierte Kinderbus, der sechs Mädchen und Jungen Platz bietet, gar nicht. In der Garage der Bredenkamps nimmt er schon eine ganze Menge Platz ein. „Der Kinderbus wird bestimmt das Highlight bei den Kids. Meine eigenen mussten unbedingt schon Probefahren“, sagt Lisa Bredenkamp, die ab Januar als Tagesmutter arbeiten will.

Von Viola Willmann