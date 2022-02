Bei Möbeln droht Preisschub

Bad Honnef

Nach massiven Verteuerungen von Materialien und Transport hält die deutsche Möbelindustrie Preissteigerungen für unumgänglich. Laut Verbandschef Jan Kurth dürften die Herstellerpreise im laufenden Jahr in einer Größenordnung von zehn Prozent erhöht werden. Wie viel davon bei den Endkunden ankommt, hängt vom Möbelhandel ab, für den der Produkteinkauf rund 50 Prozent der Kalkulation ausmacht. Der Handel will zunächst die weitere Entwicklung am Markt abwarten.

Von Oliver Horst