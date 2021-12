Bei Saufgelagen drohte der Pranger

Gemeinschaftliches Zusammenleben braucht Regeln. Dieses wurde im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bielefeld mittels so genannter Bürgersprachen, Statuten und Brüchten geregelt. „Unter Bürgersprache verstand man die alljährlich vom Rat einberufene Bürgergemeinschaft. Sie diente dazu, einen Kollektiveid auf die Statuten, also das Stadtrecht, zu schwören“, erklärt Professor Dr. Ulrich Andermann.

Der Vorsitzende des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg beschreibt im aktuellen Jahresbericht, was es mit dem seit 1214 geltenden Stadtrecht auf sich hatte. „Bei Ordnungsverletzungen wurden Bußgelder, die so genannten Brüchten erhoben. Diese waren in Bielefeld eine wichtige Einnahmequelle für den städtischen Haushalt. Daran hat sich bis heute nichts geändert“, sagt Andermann, einer von acht Autoren im 106. Jahresbericht, der druckfrisch erschienen ist.