Bei Sieker wird wieder getestet

Bis Mitte Oktober hat das DRK Kreis Gütersloh im früheren Spielzeug- und Haushaltswaren-Geschäft Sieker Corona-Tests gemacht – bis die kostenlosen Bürgertests (vorübergehend) kostenpflichtig wurden. Nach gut sechswöchigem Leerstand wird nun dort von Montag an wieder getestet. Fikri Faal, der am Markant-Markt Uhlemeyer schon das Corona-Testzentrum OWL betreibt, eröffnet in Steinhagens Ortsmitte eine zweite Teststation.

Betreiber des Corona-Testzentrums OWL am Markant-Markt in Steinhagen öffnet am Montag „Filiale“

Der Bedarf macht es nötig. In den vergangenen Tagen mit zunehmenden Inzidenzen und der neuen Landesverordnung mit der 3G-Regelung für den Nahverkehr und den Arbeitsplatz wuchs die Warteschlange vor dem Testzelt auf dem Parkplatz an der Bergstraße immens an, wie der Testzentrumsbetreiber aus Verl berichtet – am Dienstag reichte sie bis vor den Eingang von Uhlemeyers Supermarkt. Von zwei Stunden Wartezeit berichteten Steinhagener in den Sozialen Medien.