Bei Tageslicht oder mit Taschenlampe

„Man weiß von allem ein bisschen, aber nichts so ganz genau. Das war mein Antrieb, den Stadtführer-Lehrgang zu machen.“ Christian Nagel (43) gehörte 2002 und gehört auch heute noch zu den jüngeren Stadtführern. „Ich wollte die ganzen Sachen wissen, die Themen und das Team sind interessant. Ich bin ein Vereinsmeier. Mit Leuten kann ich ganz gut.“

Lieblingsplätze der Stadtführer in Schloß Holte-Stukenbrock: Christian Nagel findet Ruhe im Furlbachtal

Christian Nagel hat gleich zwei Lieblingsplätze – die Pfarrkirche St. Johannes Baptist Stukenbrock und die Senne allgemein mit Furlbachtal, Ems, Stalag und Ehrenfriedhof. „Ich bin im Schützenverein St. Achatius wie meine ganze Nachbarschaft. Zum 1. Mai wird die Fahne gehisst. Ich mag die Kameradschaft. Gerade in Sachen Gedenkstätte Stalag 326 bleibe ich am Thema. Die Machbarkeitsstudie habe ich in meine Führungen schon eingearbeitet.“