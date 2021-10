Bei Tuschen steigt die nächste Generation ein

Familienunternehmen in Scherfede-West ist gut durch die Corona-Krise gekommen und hat in die Ausstellungsflächen investiert

Warburg

Viele Unternehmen stöhnen wegen der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Krise. Nicht so der heimische Küchenproduzent Tuschen in Scherfede. Das Traditionsunternehmen hat die Lockdowns genutzt, um an seinem Standort an der B 7 die Ausstellungsräume neu zu gestalten. Zudem ist die dritte Generation in den Familienbetrieb eingestiegen.

Von Jürgen Vahle