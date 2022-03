Bei Windkraft ist Luft nach oben

In Bielefeld stehen zwei von sechs Windkraft-Konzentrationsflächen bisher noch leer.

Die Zahlen, die zu solchen Äußerungen führen, sind drei Jahre alt. Weil die Datenerhebung so aufwendig ist, wird die CO2-Bilanz nur alle zwei Jahre erhoben – die für das Jahr 2020 wird also erst von Mitte dieses Jahres an ermittelt. Im Jahr 2019 kommen der Berechnung zufolge auf jeden Einwohner Bielefelds 6,6 Tonnen Treibhausgasäquivalente. Hinter dieser Einheit verbirgt sich eine Formel, mit der die Emission von Kohlendioxid, Stickoxid und Methan auf einen mathematischen Nenner gebracht wird. Damit wurden von 1990 bis 2019 mit 45 Prozent weniger als die Hälfte der Emissionen eingespart. Dieses Tempo reicht der Studie zufolge weder, um die Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen, und noch weniger, um diese Neutralität schon 2035 zu erreichen.