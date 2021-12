Beifahrer nach Kollision leicht verletzt

Beim Überqueren der Westernstraße in Etteln hat am Samstagmittag ein 29-Jähriger einen Skoda Karoq übersehen. Der Beifahrer in diesem Fahrzeug wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Foto: Frank Niggemeyer/Feuerwehr Borchen