Beim Baum entscheiden die Frauen

Es ist ein toller Weihnachtsbrauch, den eigenen Baum am Waldrand selbst auszusuchen und zu schlagen. Am Köterberg ist dies für Familie und Freundeskreise möglich – jeden Samstag und Sonntag im Advent. Günter von Heesen hat Tausende Bäume im Angebot. Sägen zum Fällen der Nordmanntannen sowie helfende Hände stehen zur Verfügung.

Adventsromantik am Hang des Köterbergs: Bei Familie von Heesen wird Christbaumschlagen ein echtes Erlebnis

Günter von Heesen pflegt seine Nordmanntannen das ganze Jahr: mit Pril-Wasser und ohne Chemie. Die Trockenheit hat den Tannen am Nordosthang des Köterberges nicht viel ausgemacht. Von Heesen hat viel Spaß an den Begegnungen mit den Menschen.

„Das Christbaumschlagen mit ein bisschen Adventsromantik an unserer Strohberghütte unterhalb des Rodelhanges am Köterberg gibt es seit Mitte der 1980er Jahre – und immer mehr Menschen aus den Kreisen Höxter, Paderborn, Lippe und Holzminden entdecken dieses romantische Fleckchen für sich“, sagt Günter von Heesen aus Fürstenau, der nach seiner Zeit als Bauamtsmitarbeiter in Höxters Stadthaus als Pensionär noch mehr Zeit für die Schonungen mit Nordmanntannen und Blaufichten hat.