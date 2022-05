Beim Kochen Kellerbrand ausgelöst

Rödinghausen

Zu einem Kellerbrand ist es am Sonntagmittag in Rödinghausen an der Gebrüder-Grimm-Straße gekommen. Dabei wurde die Bewohnerin verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Um 13.56 Uhr ging die Benachrichtigung bei der Feuerwehr ein. In dem Haus befand sich eine Frau, die in der Küche im Keller kochte. Dabei kam es offenbar zur Brandentwicklung.

Von Hartmut Horstmann