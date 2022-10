Zum Märchensonntag in Höxter wird der erste Schnee erwartet

Frau Holle trifft Hänsel, Gretel und die böse Hexe: Beim Höxteraner Märchensonntag am kommenden Sonntag, 16. Oktober, werden Kinderträume wahr und Sagengestalten lebendig. Ab 13 Uhr wird die Werbegemeinschaft Höxter die Besucher in der Innenstadt mit einem bunten Programm verzaubern.

Ein Veranstaltungsschwerpunkt ist dabei die Bühne auf dem Marktplatz. Hier wird Bürgermeister Daniel Hartmann um 13 Uhr den märchenhaften Nachmittag offiziell eröffnen, gemeinsam mit allen Akteuren. Direkt im Anschluss lädt die Märchenerzählerin Simone Kube dazu ein, die Geschichte von Rapunzel mitzuerleben. Frau Kube tritt zum ersten Mal als Erzählerin auf und wird ihre großen und kleinen Zuhörer mitnehmen, wenn das Mädchen mit dem langen Zopf aus dem Turm entflieht. Danach, gegen 13.45 Uhr, werden die Kinder der Kindertagesstätte Rappelkiste ein Medley bekannter Märchenlieder singen.

Viel Musik in der Stadt

Ebenfalls musikalisch geht es weiter mit der Grundschule Ottbergen, die ihren für die Landesgartenschau komponierten Song „Mit einer Blume im Knopfloch“ vorstellt. Die Kinder erreichten beim Wettbewerb mit diesem Lied den zweiten Platz. „Wir freuen uns sehr, wenn die Schulen, Kindergärten und -Tagesstätten sich am Programm des Märchensonntags beteiligen. Das passt super zu dieser Veranstaltung für Kinder und Familien“, sagt Katharina Vötter, die Veranstaltungskoordinatorin der Werbegemeinschaft. Um 14.30 wird dann das Märchen „Hänsel und Gretel“ aufgeführt. Hierfür üben und basteln die Kinder des Petri-Ganztags Höxter schon seit Wochen. Die Schauspieler und Schauspielerinnen der Theater-AG warten schon aufgeregt auf ihren Auftritt.

Die Werbegemeinschaft Höxter wirbt für den Märchensonntag am 16. Oktober. Foto: Harald Iding

Die Band „Krawallo“ betritt dann um 15.30 Uhr die Showbühne am Marktplatz und macht „Familien-Rock'n'Roll“, hier können große und kleine Besucher mitsingen, klatschen und tanzen – ausgelassene Stimmung ist also garantiert.

Beim Höxteraner Märchensonntag darf eine Sagengestalt ganz sicher nicht fehlen: Frau Holle alias Marianne Fien schüttelt aber diesmal die Kissen nicht aus den Fenstern der Dechanei, sondern auf der Marktplatzbühne. „Wegen der Bauarbeiten ist es an der Dechanei leider zu eng. Dafür sind aber die Gold- und die Pechmarie mit dabei“, erzählt Katharina Vötter. „Es wird auf jeden Fall schneien“, verspricht sie lächelnd.

Clown und Kasper

Das sind aber nur einige Attraktionen des Nachmittags. Der „Kiepenkasper“ wird sein Publikum an verschiedenen Stationen in der Innenstadt begeistern, und Clown „Tif Tof“ ist auch nach ein paar Jahren Pause wieder mit lustigen Jonglagen in der Marktstraße zu sehen. Castellos Puppentheater gastiert auf den Stufen der Nikolaikirche und vor dem Mode- und Sporthaus Klingemann wird ein Seifenblasenkünstler schillernde Blasen in erstaunlichen Formen und Größen erschaffen.

Kletterwand an der Dechanei

„Zum ersten Mal bieten wir mit der Unterstützung der Sektion Weserland des Deutschen Alpenvereines e.V. eine Kletterwand auf dem Märchensonntag an. Sie wird an der Seite der Dechanei stehen und soll mit acht Metern Höhe auch ältere Kinder ansprechen“, erklärt Vötter. Viel Spaß und Möglichkeiten zu toben wird auch das Bungee Trampolin am Marktplatz bieten, ein Kinderkarrussel lockt an der Marktstraße, Ecke Grubestraße. „Und natürlich noch die Walking Acts“, ergänzt Karin Remmert, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft. „Die Elfe Holly wird in der Innenstadt unterwegs sein. Hänsel, Gretel und die Hexe (Henri Finger, Linea Stickel und Katrin Polzin) werden Süßigkeiten verteilen und Kindern die Möglichkeit geben, Märchenwesen live zu erleben“.

„Märchenhafte“ Schnäpchen

Die teilnehmenden Geschäfte werden von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein und wohl auch das ein oder andere „märchenhafte Schnäppchen“ bereithalten.

Late-Night-Shopping an Halloween

Bereits jetzt weist die Werbegemeinschaft auf das nächste größere Ereignis in Höxters Innenstadt hin: Am Montag, dem 31. Oktober, dem Halloween-Abend, erstrahlen Tausende bunter Kerzen und Lichter beim Late-Night-Shopping „Einkaufen im Lichterglanz“. Die Gebäude werden mit energiesparenden LEDs angestrahlt, Teelichter und Kerzen flackern überall. Diese besondere Atmosphäre wird durch entsprechende Dekorationen unterstützt, Kinder in Kostümen erhalten „Süßes oder Saures“. „Ein Stelzen-Duo und ein Feuerkünstler, illuminierte Riesen-Seifenblasen und Live-Musik vom Duo „Müller und Riehl“ machen den Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis“, verspricht Katharina Vötter. An diesem Tag sind viele Parkplätze im Bereich der Innenstadt kostenlos.