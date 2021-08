Beim Open Air passt alles zusammen

Zwei fröhlich-ausgelassene Abende mit Freunden und Bekannten, Stand-up-Comedy vom Feinsten und chillige Livemusik, Bierspezialitäten (Privat-Brauerei Strate Detmold), feine Weine (Frank‘s Vinothek), Speisen und Leckereien (Schmitz & Fecke), dazu noch angenehmes Wetter und laue Lüftchen – beim Open Air am Freitag und Samstag im Schlossgarten in Hövelhof passte alles zusammen.

„Es ist einfach super, wenn man merkt, dass es dem Publikum gefällt. Uns kam es darauf an, nach einer so langen Veranstaltungspause in Hövelhof mal wieder etwas auf die Beine zu stellen“, war Mathias Schlotmann als Vorsitzender des federführenden Vereins Sennekult rundum zufrieden und glücklich über den Neustart unter dem Motto „Zurück in die Zukunft.“