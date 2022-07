Beim Schützenfestfinale in Salzkotten ist Kondition gefragt

Mit einem Festball in bester Stimmung ist am frühen Dienstagmorgen das viertägige Schützenfest der St.-Johannes-Schützenbruderschaft Salzkotten ausgeklungen. Das neue Königspaar Andreas Lehmann/Anja Stendeke-Lehmann, der Hofstaat, Schützen und viele Gäste gaben am Finalabend noch einmal Feiervollgas. Auch draußen auf‘m Platz war jede Menge los. Schützenmesse und das anschließende Schützenfrühstück bestimmten den Vormittag.

Unverhofft kommt eben doch nicht oft: Diözesanbundesmeister Mario Kleinemeier überraschte beim Antreten des Bataillons am Ehrenmal Salzkottener Schützenbrüder mit hohen Ehrungen, allen voran Conrad Möller und Franz Dittrich (4. und 5. von links), die jetzt das Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz (SEK) tragen. Das SEK ging an Stefan Gausemeier und Reinhard Meschede (2. und 3. von links) sowie an (von rechts) Norbert Lichte und Reinhard Scherf. Jürgen Spies (links) wurde mit der Ehrennadel in Silber des Diözesanverbandes Paderborn ausgezeichnet.

Herausragend bei den Verleihungen der Verdienstorden am Sonntagnachmittag war die Ehrung zweier Schützenbrüder mit dem Schulterband zum St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. Diözesanbundesmeister Mario Kleinemeier legte – assistiert von seinem Stellvertreter Dr. Friedel Bergmann sowie Diözesangeschäftsführer Manuel Tegethoff – dem Sälzer Brudermeister Conrad Möller sowie Franz Dittrich die weiß-grüne Schulterbandschärpe um. Was Conny Möller in den vergangenen Jahrzehnten für die 1600 Mitglieder starke Bruderschaft und deren angeschlossenen Vereine Altenwohnheim sowie Hallenbauverein geleistet hat, wie viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit er im Schützenbüro investiert hat, insbesondere in der Zeit als Rechnungsführer, lässt sich nicht mal erahnen und an dieser Stelle kaum aufzählen.

Mit dem Silbernen Verdienstkreuz geehrt wurden (von links): Christoph Gösken, Guido Rademacher, Marc Djukic, David Reusch, Marc Reidel, Bernd Bielefeld, Michael Deppe und Jan Mertens. Nicht auf dem Foto: Reinhold Böhm und Ludwig Tiggesmeier. Foto: Jürgen Spies

Von seiner Ehrung war er ebenso überrascht wie Franz Dittrich, aktuell Jubelkönig und über Jahrzehnte hinweg ein Aktivposten in verschiedenen Funktionen. Der 80-Jährige ist noch so fit, dass er am Samstagabend zu später Stunde auf der Bühne und auf einem Stuhl stehend das Lied „Auf die Vogelwiese geht der Franz...“ lauthals per Mikrofon schmetterte.

Das St.-Sebastianus-Ehrenkreuz bekamen vier weitere über Jahrzehnte hinweg ausgesprochen verdienstvolle Schützen verliehen: „Norbert Lichte, Reinhard Scherf, Stefan Gausemeier und Reinhard Meschede haben sich in den vergangenen Jahrzehnten herausragende Verdienste erworben“, stellte Kleinemeier heraus. Der Diözesanbundesmeister überraschte ferner Presseoffizier Jürgen Spies mit der Ehrennadel in Silber des Diözesanverbandes Paderborn.

Tragen jetzt den Hohen Bruderschaftsorden des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (von links): Jörg Hucht, Rainer Wiechers, Bernhard Knaup, Thomas Altemeier, Steffen Krieg, Thorsten Rump, Markus Eikel und Ralf Boch. Foto: Jürgen Spies

In seiner Funktion als stellvertretender Bezirksbundesmeister überreichte Oberst Matthias „Sonne“ Kemper mehrere Hohe Bruderschaftsorden. Auch hier handelt es sich um Schützenbrüder, die seit vielen Jahren kontinuierlich zeitaufwändige und wertvolle Arbeit leisten: Jörg Hucht, Steffen Krieg, Rainer Wiechers, Thomas Altemeier, Bernhard Knaup, Markus Eikel, Thorsten Rump und Ralf Boch.

Bei der Ehrung der Mitgliedsjubilare aus den Jahren 2020/21/22 – insgesamt wurden 221 (!) Treueorden verliehen – stach Franz Alt­rogge heraus, der seit 70 Jahren Schütze in Salzkotten ist. Oberst Kemper verlieh dem Mittneunziger die Auszeichnung im Garten des Mutterhauses der Franziskanerinnen.

Schützenfest Salzkotten: Oberst Matthias Kemper überreichte Franz Altrogge aus der 3. Kompanie den Treueorden für 70 Jahre währende Mitgliedschaft. Foto: Jürgen Spies

Nach einer Verschnaufpause am frühen Montagnachmittag trat das Bataillon am Rathaus zum Festumzug durch die Stadt und zu den Festmärschen auf der Sälzerwiese an, um dort am späten Nachmittag beim Jungschützenvogelschießen einen Nachfolger von Jungschützenkönig Simon Peters zu ermitteln.