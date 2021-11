Beim Vorlesen wird‘s weihnachtlich

Nach der (abgebrochenen) Digitalausgabe im vergangenen Jahr soll der beliebte Literarische Adventskalender nun wieder seine bewährte Form erhalten – mit Lesungen unterschiedlichster Akteure an schönen Orten, stimmungsvollen Geschichten, Musik und Kerzenschein. Indes: Die Corona-Lage erfordert besondere Bedingungen.

Der Literarische Adventskalender Steinhagen kehrt in gewohnter Form zurück – aber mit Besucherzahl-Beschränkung

So gilt nicht nur – Stand jetzt – die 3G-Regel, sondern auch eine Begrenzung der Besucherzahl, so dass sich Interessierte für die meisten Veranstaltungen vorab kostenlose Tickets entweder in der Gemeindebibliothek oder bei Steinhagens Kulturbeauftragter Petra Holländer im Rathaus persönlich holen müssen. Ausgabebeginn ist Donnerstag, 18. November. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich, wohl aber, auf gut Glück abends vorbeizukommen und auf einen freien Platz zu hoffen.