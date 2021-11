Beim Weihnachtsmarkt gilt 2G

„Lange wussten wir nicht, ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben wird. Eigentlich wissen wir es immer noch nicht ganz genau.“ Daniel Gerkens, Sprecher der Ortsgemeinschaft Stukenbrock, bringt das ganze Dilemma in zwei Sätzen auf den Punkt.

Niemand weiß, was mit Blick auf die Corona-Pandemie in zwei Wochen sein wird. Doch irgendwann müssen die Planungen ja beginnen. Und so hat sich die Ortsgemeinschaft jetzt ans Werk gemacht und möchte die Veranstaltung am 27./28. November stattfinden lassen. Steigen die Corona-Zahlen weiter, dann muss allerdings in einer Woche die Reißleine gezogen und der Weihnachtsmarkt abgesagt werden.