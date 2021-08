Bekannte Prediger kommen

Höxter

Die St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Höxter feiert in diesem Herbst den 250. Weihetag ihrer Kirche am jetzigen zentralen Standort am Marktplatz. Es werden verschiedene Veranstaltungen angeboten, um das Jubiläum gebührend zu feiern, so Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek.

Von Michael Robrecht