Bekenntnis zum Glauben

400 Besucher feiern am Himmelfahrtstag einen Taufgottesdienst am Bielefelder Obersee – 17 Kinder erhalten Sakrament

Bielefeld

Zwei Jahre lang konnte der Taufgottesdienst am Obersee coronabedingt nicht stattfinden. Entsprechend groß war am Himmelfahrtstag die Resonanz. Begleitet von Gebet, Musik und Gesang wurden gleich 17 Kinder durch die Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen.

Von Uta Jostwerner