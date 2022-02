Belange Mittelosteuropas zu lange ignoriert

„Es ist furchtbar, aber ich habe diese Entwicklung kommen sehen. Es geht jetzt darum, ganz entschieden Solidarität mit der Ukraine zu zeigen“ Mit diesen Worten hat Dr. Zbigniew Wilkiewicz, Osteuropa-Exterte und ehemaliger Leiter des Gesamteuropäischen Studienwerks (GESW) in Vlotho, den Angriff Russlands auf die Ukraine im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT kommentiert und scharf verurteilt.

In seiner Bewertung kritisiert Wilkiewicz das zu lange Festhalten führender westlicher Politiker an der Maxime „Wandel durch Handel“, die die Politik gegenüber Putin-Russland bestimmt habe. Vor Jahren habe er dies schon in einem veröffentlichten Aufsatz zur Partnerschaft zu Russland als Schimäre kritisiert. „Dies hat vielleicht während des Kalten Krieges funktioniert, aber ignoriert inzwischen die Ansprüche der mittelosteuropäischen Staaten, die sich im Modernisierungs- und Demokratisierungsprozess befinden“, analysierte der Osteuropa-Experte.