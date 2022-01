Belastung mit Nitrat geht zurück

Die Zusammenarbeit des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen mit den heimischen Landwirten läuft sehr gut. Fazit des Ingenieurbüros Ingus: In Hüllhorst und Umgebung wird nachweislich weniger gedüngt. Die Belastung mit Nitrat im Boden geht zurück.

So lautet die Mahnung von Dr. Franz Antony, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Ingus. Es betreut und berät im Auftrag des Wasserbeschaffungsverbandes (WBV) Am Wiehen, der auch die Hüllhorster Bürger mit Wasser versorgt, ganzjährig die Landwirte in der Region in Fragen des Düngemanagements. Die Zusammenarbeit mit den heimischen Landwirten laufe sehr gut. Fazit: Es wird nachweislich weniger gedüngt.



"Gemeinsame Vorsorge"

Wurden 2012 nach der Ente noch 121 Kilogramm Rest-Nitrat pro Hektar im Herbst im Boden gemessen, waren es 2019 noch 98 Kilogramm Nitrat und 2021 nur noch 91 Kilogramm. Der Belastungsdruck geht also nachweislich zurück. Als optimalen und kostensparenden Weg zu gutem Grundwasser nannte Antony die gemeinsame Vorsorge mit den Landwirten.

Etliche in der Landwirtschaft eingesetzte Stoffe gelangen laut Antony in unterschiedlicher Art und Weise in den Boden. Ein Hauptaugenmerk der Ingus-Fachleute richtet sich seit Jahren auf Nitrat. Denn bei einer zu hohen Stickstoffdüngung verbleiben nach der Ernte auch zu hohe Nitratwerte im Ackerboden.

Verträge zur Begrünung

Genau hier greift die Grundwasserschutzberatung ein. Ingus schließt mit den Landwirten auf fast 1000 Hektar jedes Jahr Verträge zur winterlichen Begrünung ab, um die Nitrat-Rückstände im Boden über Winter deutlich zu reduzieren. „Denn je geringer die Nitrat-Rückstände im Herbst im Boden sind, umso weniger Nitrat kann dann in der winterlichen Regenphase mit dem Sickerwasser aus dem Boden ausgewaschen und ins Grundwasser eingetragen werden.“

Als Begrünungsmaßnahmen werden unter anderem Zwischenfrüchte (zum Beispiel Sonnenblumen) eingesetzt. Diese binden das Nitrat und halten das Sickerwasser sauber. „Im Frühjahr werden diese Zwischenfrüchte dann wieder untergepflügt, da sie ihre Schutzaufgabe erfüllt haben“, so Dr. Franz Antony.

Die hydrogeologische Situation in der Region beschreibt der Fachmann so: „Der Grundwasserleiter ist relativ flach; ein Ausweichen der Trinkwasserbrunnen in größere Tiefen ist nicht möglich. Das Sickerwasser benötigt 10 bis 20 Jahre, bis es als Grundwasser an den Trinkwasserbrunnen ankommt. Damit haben wir relativ junges Grundwasser.“

"Trendumkehr geschafft"

Im Jahre 2012, als Ingus mit der Analyse und Beratung begann, habe es einen starken Handlungsbedarf beim Düngemanagement gegeben. Die Trendumkehr sei inzwischen geschafft. Neben den Begrünungsmaßnahmen sei das Wichtigste eine korrekte Düngebedarfsermittlung und Düngeplanung. Das alles müsse im Dialog mit den Landwirten dann umgesetzt werden. Insgesamt beteiligen sich mit aktuell 46 Betrieben fast alle Landwirte im WSG Hille-Südhemmern an der von Ingus angebotenen Düngeberatung und den Flächenmaßnahmen im Feld.

Vorsorge sei immer besser und sogar deutlich preisgünstiger als die Nachsorge durch technische Filteranlagen. Antony beschrieb, dass es in Deutschland bereits Wasserwerke gibt, wo das aus dem Grundwasser gewonnene Trinkwasser technisch aufwändig vom Nitrat und von anderen Stoffen befreit werden muss. Er rät daher, alles daran zu setzen, dies durch ausreichende und frühzeitige Vorsorge zu vermeiden, ganz nach dem Motto: „Was erst gar nicht ins Grundwasser reinkommt, muss auch später nicht herausgeholt werden“, so Antony.

36 Kilometer Rohrnetz

Der Wasserbeschaffungsverband Am Wiehen verfügt über 21 Brunnen, fördert jährlich 4,5 Mio Kubikmeter Trinkwasser und hat ein Rohrnetz mit 36 Kilometern Länge. Der WBV fördert Trinkwasser im Wasserschutzgebiet Hille-Südhemmern und beliefert die örtlichen Trinkwasserversorger in Löhne, Hüllhorst, Bad Oeynhausen und über den WBV des Amtes Hartum auch Hille. Die Bürger erhalten ihr Trinkwasser letztlich vom örtlichen Trinkwasserversorger.