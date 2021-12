Belinda Weller zieht es nach Serbien

Abschied von Stemwede und neue Aufgabe: Langjährige Schulleiterin unterrichtet ab 15. Januar an deutscher Schule in Belgrad

Ihre neue selbst gewählte Arbeitsstelle liegt ab dem 16. Januar im Ausland, in Serbien. Weller unterrichtet dort an der Deutschen Auslandsschule in Belgrad. „Ich hatte mich eigentlich für Asien beworben, doch daraus wurde nichts, weil Corona kam“, sagte Weller dieser Zeitung.